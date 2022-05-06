中共中央政治局常委會召開會議指出，防疫工作取得階段性成效，打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰，並要毫不動搖堅持動態清零總方針。

中共官媒《環球時報》前總編輯胡錫進昨日下午在個人社交網站發文，表示清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義。他說，肯定不能夠透過不斷封城，切斷中國地區之間的人員聯繫，以維持新冠病毒的低傳播，否則會比世界其他國家疫情失控的後果更嚴重。

不過，胡錫進之後刪除上述貼文，到晚上轉發習近平主持召開中央政治局常委會會議，分析疫情及毫不放鬆堅持動態清零的新聞報導。