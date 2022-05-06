長沙居民自建房倒塌事故救援結束 10人獲救53人罹難 10:542022/05/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長沙居民自建房倒塌事故6日宣告救援結束，合計10人獲救、53人罹難。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湖南長沙4月29日爆發居民自建房倒塌事故，經過連日來的搶救，根據澎湃新聞引述6日新聞發佈會上說明，目前長沙居民自建房倒塌事故現場救援工作已經結束。截至5月6日3時03分，事故現場被困、失聯人員已全部找到，其中獲救10人，罹難53人。 長沙樓房倒塌事故72小時 第9名被困人員被救出 長沙居民自建房倒塌事故 已26人遇難 #大陸 #自建房 #倒塌 #長沙 #結束 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長沙自建樓房垮塌事故已救5人 陸國務委員王勇率員馳援 13:142022/04/30 兩岸 長沙房屋倒塌意外已26人罹難 疑事故樓棟私自加蓋 21:542022/05/05 兩岸 台中副巿長令狐榮達確診 府會餐敘已10人染疫 12:472022/05/01 生活 彰縣兒童疫苗開打 首日10人接種 04:102022/05/03 地方新聞 WSBL賽季提前結束 國泰持續連霸 04:102022/04/29 運動天地 長沙6層樓房坍塌 內設戲院旅館 多人受困 警消救援中 17:322022/04/29 兩岸 激戰1小時釣起31.5公斤鱤魚 男帶回家料理曝口感 16:532022/05/03 搜奇 俄停供氣 范德賴恩：仰賴俄化石燃料時代將結束 14:432022/04/28 國際 5月9日勝利日 普丁恐對烏正式宣戰 04:102022/05/04 國際大事 長沙違建倒塌案又2人刑拘 第9名獲救者：敲了兩天兩夜管子 14:292022/05/03 兩岸 救人不能再等！長沙倒塌房屋將調整為逐層剝離搜救 21:562022/05/03 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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