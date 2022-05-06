湖南長沙4月29日爆發居民自建房倒塌事故，經過連日來的搶救，根據澎湃新聞引述6日新聞發佈會上說明，目前長沙居民自建房倒塌事故現場救援工作已經結束。截至5月6日3時03分，事故現場被困、失聯人員已全部找到，其中獲救10人，罹難53人。