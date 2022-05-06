香港警方拘捕一名27歲男子，涉嫌和無綫電視新聞（TVB）流動應用程式日前接連推播異常訊息有關。香港商業電台消息，男子是無綫電視員工，經初步調查後，獲准保釋候查，本月中旬向警方報到。

警方週二接獲無綫電視報案，指流動應用程式在當日凌晨，發出多個異常通知訊息，包括多次推送特首選舉候選人李家超見記者的訊息等，情況持續約十多分鐘。警方網絡安全及科技罪案調查科人員同日到將軍澳電視城調查，晚上拘捕疑犯。