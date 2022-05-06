香港TVB新聞App推播假訊息 港媒：1名員工被捕 10:562022/05/06 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港無綫新聞應用程式日前連續發出多條異常推播訊息。(翻攝東網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港警方拘捕一名27歲男子，涉嫌和無綫電視新聞（TVB）流動應用程式日前接連推播異常訊息有關。香港商業電台消息，男子是無綫電視員工，經初步調查後，獲准保釋候查，本月中旬向警方報到。 警方週二接獲無綫電視報案，指流動應用程式在當日凌晨，發出多個異常通知訊息，包括多次推送特首選舉候選人李家超見記者的訊息等，情況持續約十多分鐘。警方網絡安全及科技罪案調查科人員同日到將軍澳電視城調查，晚上拘捕疑犯。 港媒APP連推20則奇怪訊息 TVB：已聯絡警方 凱擘、台灣大寬頻網路門市 1G光纖上網快閃849元 #香港 #TVB #新聞 #App #推播 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 扣假新聞帽子 卸責耍官威 04:102022/05/04 時論廣場 台視開台一甲子 復刻《五燈獎》舞台 04:102022/04/30 娛樂新聞 「馬某某」被捕引議 陸媒：嫌犯為科技公司總監 20:402022/05/03 兩岸 華視改版遮錯 黃揚明酸鏡面越來越清爽 04:102022/05/02 娛樂新聞 美女主播曝電視台欺人太甚內幕 「這輩子絕不會再回TVB工作」 10:182022/05/06 娛樂 顏聖冠自曝快篩陽性自主隔離中 暫停民進黨北市主委競選活動 19:592022/05/01 政治 桃有線電視費只降10元 民眾無感 04:102022/05/04 地方新聞 採‧訪‧線‧上－投資詐騙抓不勝抓 04:102022/05/03 專題周報 鏡電視再踩紅線 假試播真開播 04:102022/05/05 政治要聞 華視可以關了 04:102022/05/04 時論廣場 鏡電視上架MOD稱試播 NCC：等同開播 啟動監理 22:382022/05/04 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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