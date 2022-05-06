台中市市區移動式豪宅滿街跑，一不小心發生碰撞，維修費用不得了；台中市南屯區文心路一段，5日下午發生一起車禍擦撞，雙方駕駛都沒有受傷，也未酒駕，只是這聲碰撞讓路過駕駛都嚇傻了；新車價888萬起跳、號稱賓士之王的黑色邁巴赫（Maybach）車頭與白色保時捷擦撞，維修費恐怕可以買下一輛國產小車，十分驚人。
根據了解，邁巴赫（Maybach）號稱賓士之王，新車空車價就要888萬元起跳，若再加上內裝與相關選配，就破千萬元，白色保時捷Macan車價也將近300萬元，若加上選配可能逼近500萬元。
兩輛高檔房車在市區街頭的碰撞吸引路人關注，不少人拍照上網分享，網友看到全都嚇傻眼，直說保時捷維修大約幾萬元，是一般勞工階級一個月薪水；而邁巴赫光板金費用就是一大筆錢，若還有引擎內部水箱碰撞損傷，恐怕數十萬元跑不掉，費用都可以買一輛國產代步小車了。
警方調查，昨天下午4時33分，59歲黃姓男子駕駛租賃車黑色賓士邁巴赫，從大墩14街右轉文心路後，直接從外側車道切往內側車道，與28歲林姓男子駕駛的白色保時捷發生碰撞。初步研判應是變換車道未禮讓導致事故發生，但詳細事故原因仍要調查釐清。
台中市警局第四分局交通分隊與大墩派出所員警獲報到場，初步調查雙方駕駛沒有受傷、酒測值零；現場環境天氣晴朗、無雨，路況正常，尚未發現眩光情事，事故地點無號誌；標誌標線均設置清晰，依規定處置排除事故後，正調閱周邊路口監視器畫面以進一步釐清事故狀況。
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