台中市文心路一段昨天下午發生白色保時捷與黑色賓士之王邁巴赫的擦撞事故，吸引路人關注。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市文心路一段昨天下午發生白色保時捷與黑色賓士之王邁巴赫的擦撞事故，吸引路人關注。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市市區移動式豪宅滿街跑，一不小心發生碰撞，維修費用不得了；台中市南屯區文心路一段，5日下午發生一起車禍擦撞，雙方駕駛都沒有受傷，也未酒駕，只是這聲碰撞讓路過駕駛都嚇傻了；新車價888萬起跳、號稱賓士之王的黑色邁巴赫（Maybach）車頭與白色保時捷擦撞，維修費恐怕可以買下一輛國產小車，十分驚人。

根據了解，邁巴赫（Maybach）號稱賓士之王，新車空車價就要888萬元起跳，若再加上內裝與相關選配，就破千萬元，白色保時捷Macan車價也將近300萬元，若加上選配可能逼近500萬元。

兩輛高檔房車在市區街頭的碰撞吸引路人關注，不少人拍照上網分享，網友看到全都嚇傻眼，直說保時捷維修大約幾萬元，是一般勞工階級一個月薪水；而邁巴赫光板金費用就是一大筆錢，若還有引擎內部水箱碰撞損傷，恐怕數十萬元跑不掉，費用都可以買一輛國產代步小車了。

警方調查，昨天下午4時33分，59歲黃姓男子駕駛租賃車黑色賓士邁巴赫，從大墩14街右轉文心路後，直接從外側車道切往內側車道，與28歲林姓男子駕駛的白色保時捷發生碰撞。初步研判應是變換車道未禮讓導致事故發生，但詳細事故原因仍要調查釐清。

台中市警局第四分局交通分隊與大墩派出所員警獲報到場，初步調查雙方駕駛沒有受傷、酒測值零；現場環境天氣晴朗、無雨，路況正常，尚未發現眩光情事，事故地點無號誌；標誌標線均設置清晰，依規定處置排除事故後，正調閱周邊路口監視器畫面以進一步釐清事故狀況。