美國智庫「蘭德公司」一份報告指出，由於印太盟國多不願供永久部署中程飛彈激怒北京，美國在印太部署飛彈的計畫不樂觀，解決之道是幫日本研發陸基距外反艦飛彈。

美國2019年退出美俄中程核飛彈條約（INF）後，已可研發更多射程5000公里以內的飛彈並將之部署於印太來對抗北京。

但蘭德（Rand Corporation）這份最新研究報告稱，出於國內政治考量及與中國經濟關係，澳洲、日本、菲律賓、南韓、泰國5個印太盟國都不大可能願意提供基地給美軍永久部署陸基中程飛彈（GBIRMs）。

研究指出，只要泰國繼續存在由軍方所支持、尋求與北京發展關係的政府，美國就不會願意把飛彈放在當地，泰國本身也極不可能答應；美國與菲律賓的盟邦關係近年出現變化，只要菲國繼續出現類似杜特蒂（Rodrigo Duterte）這種在美中之間保持平衡的總統，就不太可能接受美國在當地永久部署飛彈。

日韓方面，有鑒之前北京大動作抗議南韓讓美國部署飛彈防禦系統，南韓極易受北京壓力所影響，更不可能再接受美國部署攻擊性的中程飛彈；日本雖願意強化美日同盟與自身防禦能力，但願意讓美國永久部署中程飛彈的可能性其實也不高。

與美國有歷史性堅實安全關係的澳洲雖是最有可能讓美國部署飛彈的盟邦，但坎培拉當局素來不願提供外國永久軍事基地，傾向與亞洲大陸保持距離也大大降低澳洲讓美軍部署飛彈的意願。

報告評估幾個替代選項，包含和平時期輪替部署、危機時刻才部署、部署於關島等，但發現這些替代選項都不夠理想，最後建議最佳方案是協助日本研發自有的陸基距外反艦飛彈能力。