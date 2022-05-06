台亞（2340）去年度財報出爐之後，獲利大幅成長，台亞向主管機關申請改掛半導體股，由於感測元件半導體銷售已經連續三年超過50％，擔綱營收主力，證券交易所通過，台亞自6月1日將從光電業改為半導體業，正式脫離LED加入半導體族群。

證交所表示，於上市公司110年度財務報告公告申報期限後，依據「上市公司產業類別劃分暨調整要點」規定，完成檢核各上市公司有無須調整產業類別，今年計有台亞（2340）、普安（2495）及光麗-KY（6431）等3家上市公司調整產業類別，自111年6月1日起開始實施，其中台亞由「光電業」改為「半導體業」。

台亞去年每股盈餘2.11元，獲利寫最近二十三年新高紀錄，獲利年增44.17％，在擊退市場派之後，繳出第一張亮麗財報成績單，由於日商日亞化透過私募加碼台亞之後，在感測元件、第三代半導體、LED顯示屏暨植物照明等主力事業均有新的想法及規劃，儘管今年大環境變數相對較多，法人仍預期，台亞2022年每股盈餘可望超過3元。