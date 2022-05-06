大S（徐熙媛）先前宣布和汪小菲離婚106天後閃電再婚，與20年前的韓國舊愛具俊曄結婚，最近人在台北的具俊曄被爆料上刺青店增加了新刺青，大S昨(5日)現身朋友的限時動態被發現也多了新刺青，可見小倆口越愛越高調。另一方面，頻傳和汪小菲復合的張穎穎昨也罕見大動作曬近況，眼尖網友發現她左手無名指上掛了大鑽戒，被網友甜喊「汪嫂」她也沒刪文，似乎暗示和汪小菲好事近。

具俊曄上月承認和大S結婚後隔天就來台追愛，歷經隔離期後兩人終於重聚，而坦言已經淡出演藝圈的大S昨轉發好友限時動態，可見她和朋友親密相擁，鎖骨旁看似多了跟具俊曄一樣「永遠在一起」的英文刺青，眼尖粉絲更發現她胸口若隱若現一個代表具俊曄的「K（Koo，韓文「具」）」，暗示永遠把具俊曄放在心上。

張穎穎昨無名指曬出鑽戒。（圖／翻攝自網易娛樂頻道）

而汪小菲先前打破沉默，祝福前妻徐熙媛幸福，也坦言抱歉害張穎穎被牽扯進來，張穎穎回應網友留言時更澄清不可能答應嫁給汪小菲，有人問：「一個拋妻棄子的男人真的可靠嗎？」，張穎穎回答：「當然不，所以我並不會選擇」，張蘭也駁斥汪小菲和張穎穎復合，直言：「讓他好好學學新的刑事法」。

張穎穎昨無名指曬出鑽戒。（圖／翻攝自網易娛樂頻道）

昨張穎穎曬出到某處豪宅花園野餐的照片，可見她捧著一大束玫瑰花，左手無名指上明顯多了枚鑽戒，似乎被套牢，而她先前多次親上火線回應網友疑問，昨見她曬鑽戒，網友紛紛留言：「張蘭家吧？」、「和汪總開始高調約會了？」，還有人喊她「汪嫂好，張穎穎都沒刪文，令人好奇背後原因。