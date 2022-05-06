台中市興中街今年3月6日發生集合住宅大火，房客鄭明光疑因養羊及租金問題與房東莊麗卿衝突，竟然持打火機點燃2樓的垃圾袋，縱火後還到附近超商買泡麵後閒晃，未料竟然延燒到莊女堆置的資源回收雜物，釀成6死6傷慘劇，台中地檢署偵辦後，分依殺人、公共危險罪將鄭男、莊女提起公訴。

檢警調查，43歲鄭明光在興中街承租套房後，疑因在住處養羊、積欠房租及生活習慣等問題，與69歲房東莊麗卿發生爭執，莊婦收不到租金要求鄭男搬離，不料他竟在縱火報復，造成6死6傷的慘劇。

檢警發現，以打雜工維生的鄭男，今年2月才租住該棟大樓套房，很多老住戶直到大火發生後，才知道這號人物。鄭男在6日晚火勢猛烈之際試圖上樓救羊，因安全理由遭拒，但他仍不死心數度向消防人員懇求，神情冷靜態度自若，還隨受災租客到緊急收容處休息、用餐，也到安置旅館住宿，完全事不關己。

據了解，該大樓為7樓加蓋的8樓建築，莊婦使用、居住1、2樓，而3樓以上是出租套房。承租在8樓的鄭男，在2樓電梯口縱火。檢察官認定，鄭男涉殺人既遂、殺人未遂、放火燒燬現有人所在建築物等罪嫌重大；莊婦涉犯阻塞集合住宅逃生通道致死、廢棄清理法等罪嫌重大。

經偵查後，台中地檢署以鄭男涉犯殺人及公共危險縱火罪、莊女涉犯廢棄物清理法、刑法公共危險罪「阻塞集合住宅逃生通道致死罪」、提起公訴，並建請法院從重量刑。