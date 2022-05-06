【愛傳媒簡秀枝專欄】已經在烏克蘭三個禮拜了，台灣當代藝術家張乾琦對於眼前的劫難，還是心有餘悸。母親節快到了，對前線戰場上持續打拚的遊子說，烽火中，親情無價。

張乾琦說，他常給台灣家人打電話，也和在奧地利的一雙子女視訊，用親情力量，支撐他的理想與意志力，滯留烏克蘭，繼續以影像為歷史留見證。

距離俄羅斯5月9號勝利日，越來越近，氣氛就越詭異。5月4日晚間，張乾琦和另一記者在外用餐，吃到到一半，導彈從窗外飛過，烏克蘭中部大城聶伯城 （Dnipro）的鐵路設施，慘遭破壞。那一頓飯，怵目驚心，食不下嚥。

前線，後方，對烏克蘭民眾來說，都找不到放心與安全。防彈背心，成為許多人生活的日常，甚至可以看到農民穿防彈衣，戴鋼盔在田間工作，十分令人不忍。戰爭的壓力，如影隨形，那樣的生活，是對烏克蘭民眾，無言的折磨。

防彈背心不保暖，也不通風，不管寒冬和盛夏都得穿，可是穿防彈背心，保得了命嗎！？其實是自欺欺人，充其量，只能擋擋炸彈的碎片，對於長槍子彈，絕對擋不住。

不要以為人人都有防彈背心可穿，戰爭，更暴露財富階級的分野，有錢，有辦法的人，才有防彈背心和鋼盔，外界可能無法想像，在馬里烏波爾有上千人，已經超過兩個月，穴居在地下室，過著沒水沒電，天天被炸彈炮轟，心神不寧，不見天日的生活。

這樣的日子，還要熬多久，沒有人可以給答案。張乾琦是那種明知山有虎偏向虎山行的影像藝術家，隨著他的足跡，到了扎波利扎 （Zaporizhzhia ），又是一片斷垣殘壁，令人不忍卒讀。

扎波利扎位於烏克蘭中東部第聶伯河畔，是扎波利扎省的首府，烏克蘭第六大城市，人口約80萬。多個遊牧民族曾造訪此處，歷史上曾是哥薩克城市，烏克蘭電力工業中心，附近有蘇聯最早的水電站、札波羅結熱電站及歐洲最大核電廠札波羅結核電廠。

烏克蘭著名的航空發動機公司馬達西奇也在此設廠，這樣的歷史背景，以及產業結構，必然成為俄羅斯的眼中釘，試圖以砲火塗城。

距離首都基輔30公里的布恰（Bucha），由基輔州負責管轄，面積26.57平方公里，海拔高度148米，2021年估計人口有36,971人，居民主要信奉東正教。戰火蹂躪後，滿目瘡痍，火吻危樓，俯拾皆是，武裝坦克殘骸有如報廢生銹的舊貨，崩毀的軍武配備零件，東丟西擲，無比蒼涼。

為了強化巡邏勤務，警察加強射擊訓練，敵人已兵臨城下，這樣的射擊訓練，是否緩不濟急，喟然而嘆，令人惆悵不已。

聶伯城是烏克蘭的第四大城市，人口約一百萬，位於聶伯河畔，也是聶伯州的首府。 由於地理條件、歷史因素擁有發達的工礦業，也以尤日馬什工廠、南方設計局等軍事工業聞名，難怪俄羅斯急於破壞。

在聶伯城（Dnipro）一個農場旁，放的一堆俄羅斯集束炸彈，整個人，跟著毛骨悚然了起來。

聶伯城的早晨，橘紅色晨嵐，與綻藍天際相連，人們對平靜生活的期待，就從天際的破曉時分開始，一天等過一天，一個月拖過一個月。聶伯城公墓上，滿塞藍紅颜色的烏克蘭旗海飄揚，土堆裏，埋葬著一軀軀，壯志未酬身先死的英魂，悲哀汨汨流淌，死不瞑目。

這場人間煉獄，還要持續多久，彷彿沒有人能夠給答案。

以沙包堆疊守護的基輔兒童醫院，更叫人揪心，見證戰爭的可怕 ，烏克蘭從病童，到醫護人員，身心俱創。嬰兒房、急診室、暗黑病床，孩子們空洞的眼神，令人鼻酸。

許多幼雛的家人已經被戰火帶走，醫院工作人員，疲於奔命，以醫院為家，完全用意志力苦撐。

許多醫護人員第一次面對戰爭，心裏的壓力，奇大無比，以忙碌來麻醉自己，但是緊繃的情緒，無法從惶誠中抽離，預示著悲劇，沒有止息。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：張乾琦照片截圖。

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