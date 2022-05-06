台中榮總院長陳適安分送康乃馨花束，祝福感謝為防疫前線的醫護人員母親節快樂。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

台中榮總院長陳適安分送志工康乃馨祝母親節快樂。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

今年適逢台中榮總創院40周年，今天特別邀請多名40年前在中榮生產寶寶的媽咪們回娘家，拿出40年前老照片，溫馨回憶。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

南山人壽慈善基金會捐贈「住院衛材物資包」提供住院經濟弱勢民眾使用，透過關懷活動，用最直接的行動，溫暖送愛。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

台中榮總院長陳適安今日上午帶著五彩繽紛的康乃馨花束，分送候診區與急診病房的患者與照顧者。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

台中榮總院長陳適安今日特別呼籲民眾做好防疫措施，祝福所有母親及家人身體健康、平安幸福。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

母親節前夕，台中榮總6日邀請多名40年前在台中榮總生產寶寶的媽媽們回娘家，現在中榮擔任志工的王媽媽，想起40年前在中榮生寶貝兒子時獲醫護細心照顧，記憶猶新，台中榮總院長陳適安也帶著五彩繽紛的康乃馨花束，分送候診區與急診病房的患者與照顧者，也祝福感謝為防疫前線的醫護人員母親節快樂。

疫情緊張，確診人數居高不下，尤其急診醫護人員防疫壓力高漲，台中榮總婦幼大樓候診區今日由音樂志工彈奏著動人的鋼琴樂音，「媽媽教會我穿鞋～媽媽教會我走路～」輕快樂音帶動大朋友、小朋友跟著唱歌，祝福媽媽們母親節快樂。

今年適逢台中榮總創院40周年，特別邀請多名40年前在中榮生產寶寶的媽咪們回娘家，回想當年在中榮被細心照護的點滴，感動的回憶歷歷在目，串起心與馨的連結。

疫情升溫，民眾面對疫情人心惶惶，陳適安到醫院分送康乃馨花束，志工夥伴們在候診區也引導現場的小朋友們手捧著康乃馨花束大聲喊出，「媽媽我愛你！」在場的母女、母子檔們勾著手或肩靠著肩，表達愛媽媽的心。

母親節來臨，醫護人員有的不能返家過節，陳適安也親往急診室為醫護加油打氣，送上康乃馨花束。

此次活動獲財團法人台中市私立惠康社會福利基金會與財團法人南山人壽慈善基金會支持，本著以辦理健康促進之團體與社區活動關懷、關懷弱勢組群的宗旨，共同協助台中榮總推動醫療救濟，促進民眾健康的公益活動不遺餘力。

南山人壽慈善基金會更捐贈「住院衛材物資包」提供住院經濟弱勢民眾使用，透過此次關懷活動，用最直接的行動，溫暖送愛。

陳適安表示，台中榮總連續13年在惠康基金會及各善心企業與志工隊的協助下，從產地直送美麗的康乃馨，表達台中榮總溫馨的關懷，為在病房裡的媽媽及護理師們過母親節，雖然疫情嚴峻，還是要再次呼籲民眾做好防疫措施，祝福所有母親及家人身體健康、平安幸福。