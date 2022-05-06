據中國駐美國大使館網站5日消息，4月29日中國駐美大使秦剛接受美國《富比士》雜誌駐滬分社長范魯賢（Russell Flannery）的視訊專訪，就中美經貿關係及雙邊經貿協定、企業投資、營商環境等回答提問。其中秦剛表示，「美國政府是時候重新考慮並儘早取消加徵的關稅了。」

被問及中美經貿關係時，秦剛表示中美建交以來幾十年間，兩國經濟高度互補，利益深度融合，經貿關係取得長足發展，惠及兩國和世界。當前中美經貿合作面臨一些困難和挑戰，這些不穩定不確定性主要來自美方。希望美方停止將商業合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。

秦剛指出，中美經貿合作不應該侷限於你買我賣，應擴展到可持續發展方面，探討兩國如何相互借鑒幫助，實現綠色低碳轉型。中美作為世界前兩大經濟體需要加強協調合作，在推動世界經濟儘快復甦方面發揮領導作用。

在談到中美第一階段經貿協議時，秦剛強調，中方從美國購買了更多商品，在智慧財產權保護、農產品市場准入、金融服務等方面取得顯著進展，還就對美反制關稅實行市場化排除。希望雙方本著相互尊重和諒解原則，通過對話談判找到雙方都能接受的解決方案，直言美國政府是時候重新考慮並儘早取消加徵的關稅了。

另對於中國在美投資，秦剛說過去幾十年，很多中國企業在美投資興業，為美國人民創造了近100萬就業，對美國消費者、美國家庭都有利。但近年美方不斷將經貿問題政治化，濫用、泛化國家安全概念，1000多家中國企業受到制裁限制，敦促美方重拾理性，為中國投資者提供公平、可預期的投資環境，使他們對美國市場保持信心。