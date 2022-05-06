今天在大聯盟場上大都會以8：7擊退費城人，此戰第9局上演天搖地動的翻盤戲碼，大都會在進入末局時還以1：7大幅落後，沒想到他們竟然瘋狂敲下7分逆轉戰局，讓費城人瞬間從天堂掉到地獄，先發投手諾拉(Aaron Nola)7局失1分的頂級表現無緣拿下勝投，而大都會則成為聯盟首支拿下19勝的球隊，目前戰績是19勝9敗。

SOMEONE CALL THE POLICE



BRYCE HARPER AND NICK CASTELLANOS GO BACK TO BACK pic.twitter.com/j26I1PREJq — Matt (@matttadelphia) May 6, 2022

大都會此戰派出「台灣走路」華克(Taijuan Walker)先發投球，不過他在首局就遭遇猛烈炮擊，上屆國聯MVP哈波(Bryce Harper)擊出二壘安打率先取分，隨後外野手卡斯提阿諾(Nick Castellanos)、瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、瑟古拉(Jean Segura)延續攻勢，合力在首局打下4分，第2局費城人再下1分，不過華克仍繼續在場上投球。

到第4局哈波、卡斯提阿諾上演「背靠背」全壘打，華克2顆滑球都投在偏中間位置，瞬間讓比數以0：7落後，解決完剩下2人後華克結束投球任務，此戰他主投4局被敲9安打責失6分，投出2次三振2次保送，不過因大都會在9局瘋狂逆轉讓他逃過敗投。到6局上大都會靠馬泰(Starling Marte)的陽春炮拿下首分，這是他本季第3轟。

Starling Marte didn't like a strike call on 3-1 pitch.



He then homered pic.twitter.com/6G2tuuY2lU — SNY (@SNYtv) May 6, 2022

而在7、8局風平浪靜後，9局費城人派出投手諾伍德(James Norwood)，但他卻提著油桶上陣，立即被馬泰敲出一壘安，接著大都會王牌游擊手林鐸(Francisco Lindor)發威，1球都不選鎖定96.5 mph四縫線快速球轟出右外野，用2分炮追到3：7。隨後大都會延續攻勢，阿隆索(Pete Alonso)貢獻二壘安打，接著麥尼爾(Jeff McNeil)敲出一壘安後諾伍德遭換下。

Francisco Lindor goes deep with a 2-run shot pic.twitter.com/A7v5OTCc4V — SNY (@SNYtv) May 6, 2022

下一任投手柯奈保(Corey Knebel)沒想到他面臨更大惡夢，一上場就被坎納(Mark Canha)敲安失分，大都會追成4：7，三振一人後柯奈保連被3人擊出安打，在這之中一共只投出3球，馬泰更是在1球未選情況下敲出二壘安打，讓分數以8：7完成絕地大翻盤，短短1局費城人失掉7分，最後9局下他們氣力放盡，慘遭三上三下輸掉比賽。

THE METS TAKE THE LEAD



REPEATING: THE METS TAKE THE LEAD!!!!



STARLING MARTE DRIVES IN THE 7TH RUN OF THE 9TH!!!!! pic.twitter.com/ApCEkpMOKL — SNY (@SNYtv) May 6, 2022

此戰雙方先發投手都無關勝敗，大都會投手Adonis Medina投2.2局無失分，奪下勝投，狄亞茲(Edwin Diaz)則在領先後上場關門，1局飆出2K無失分，拿下救援成功，本季他一共出賽12場繳出1勝0敗6次救援成功，自責分率僅1.50。而費城人柯奈保成為此戰最悲情球員，0.2局被敲4安打狂失3分，眼睜睜看比分被超前，承擔敗戰投手責任。