台中市巨峰葡萄今年因氣候異常，授粉不良，結果率偏低，經農政單位會勘認定，已達到天然災害救助標準。行政院農委會5日公告辦理農業天然災害現金救助，今日起至16日開放受災損失率達20％以上農友，帶齊證件向災區公所提出申請，依現行規定每公頃救助9萬元，另市府也再加碼補助復耕資材1萬元。

台中市農業局表示，台中市巨峰葡萄種植面積約408公頃，主要集中在新社地區，今年因受3月鋒面低溫影響，造成受精不良，出現高比例單為結果，屬遲發性天然災害，產量大幅縮水，初估減產37％。

農業局指出，4月27日時會同農委會台中區農業改良場及農糧署中區分署至現場勘查，確認損害率已達救助標準，農委會昨日公告台中市為辦理巨峰葡萄今年3 月鋒面（遲發性）農業天然災害現金救助地區，農民可於今日起至16日攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本，向受災地區公所提出申請。

若不是土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意。

農業局長蔡精強說明，除中央現金救助外，市府也依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助生產資材每公頃1萬元，以降低農民復耕成本。