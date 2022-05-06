台中市中區興中街7層住宅6日發生火警，造成6人死亡、6人受傷的慘劇，台中地檢署起訴縱火的鄭姓房及房東莊女。（資料照片）

台中市興中街今年3月6日發生6死大火悲劇，房客鄭明光不滿生活糾紛、欠租金被趕而縱火洩憤，房東莊麗卿又囤放回收雜物阻礙逃生，火勢蔓延釀成6死6傷慘劇，檢警追查赫然發現，鄭男縱火後，竟然冷血到超商買泡麵再若無其事返屋，火勢已竄燒不可收拾。檢方偵結今天依殺人等罪嫌起訴鄭男及莊女兩人，並將兩人移審台中地院。

起訴書指出，68歲莊女在2012年10月間購買中市興中街該棟大樓，將頂樓加蓋到8樓高，並分隔成43間房間，除1、2樓的房間留作自用外，其餘41間各以6000至8000元不等的月租出租，莊女從事資源回收，在大樓共8樓的樓梯、走廊及陽台堆置報章雜誌、床墊及家具等二手雜物等易燃物品。

鄭男自今年2月15日約定以每月6000元承租位於8樓的套房，並付押金1個月，但遲至2月25日僅付3000元租金，又因門鎖損壞、熱水放任自流，鄭男飼養的寵物羊隨地便溺及羊騷味等問題，與莊女多次發生爭吵，而懷恨在心。

莊女並提供大樓旁的空地以500元代價，讓蕭姓男子在3月6日下午1時25分，以小貨車載1車建築廢棄物棄置。

莊女在3月6日上午9時許向鄭男下最後通牒，要求他立刻搬離；下午1時25分以500元代價，讓蕭姓男子以小貨車載滿1車建築廢棄物，到大樓旁的空地丟置。

鄭男心生不滿在下午4時25分搭電梯到2樓，以打火機點燃放在電梯口的垃圾袋，逕自徒步走到附近超商買碗麵後，返回住處。

此時，鄭男所點火的垃圾袋，已延燒到走廊及梯間的毅然物品，火勢一發不可收拾迅速竄燒，造成多名住戶逃生不及吸入濃煙或受到燒燙傷等傷害，還有人爬出鐵窗打破採光罩待援，不慎墜樓受傷，共造成6死6傷的慘劇。

鄭男到案，坦承縱火，並在大樓外徘徊觀看；莊女坦承從事資源回收，但辯稱，她的東西不多，僅放在1樓巷子裡面，整理好再載到回收場，大樓內其他樓層的走道、梯間物品都不是她的東西，是房客所堆放的。

台中地檢署偵結依莊女涉犯阻塞集合住宅逃生通道致死、過失致死等罪嫌；鄭男殺人罪、放火燒毀現供人使用之住宅等罪嫌起訴。