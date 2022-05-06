經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)董事會通過2022年首季財報，受業外虧損增加拖累，歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙降」至0.62億元，每股盈餘（EPS）0.84元。不過，公司維持穩健展店步調，力拚今年營運雙成長引擎動能恢復。

柏文2022年首季合併營收9.03億元，季增3.11％、年減0.82％，創同期次高。毛利率27.19％、營益率10.65％，優於去年第四季26.07％、8.89％，低於去年同期30.25％、14.33％，雙雙回升至近1年高點。

柏文首季營業利益0.96億元，季增23.5％、年減26.28％。惟業外虧損0.16億元，季增達77.26％、年增9.34％，使歸屬母公司稅後淨利0.62億元，季減達44.38％、年減達30.7％，每股盈餘0.84元。

柏文表示，首季雖無新店動能挹注，但隨著疫情對營運的衝擊逐漸趨緩，使營收在短月的不利影響下仍較去年第四季成長，毛利率、營益率亦較去年第四季同步回升。惟2月後本土確診人數增加，仍影響首季營收及獲利表現遜於去年同期。

展望後市，雖然近期本土確診人數激增，但柏文認為在疫苗接種率提升、民眾維持防疫作為及與病毒共存的生活模式下，疫情影響將愈趨輕微。參考世界多國歷經Omicron感染高峰後陸續鬆綁的防疫經驗，台灣必會跟上世界腳步，離解封時間不會太久。

柏文「健身工廠」台中市福科廠已於3月中開幕，預計5、6月分別開出新北市龍安廠及蘆洲廠，新北市林口廠、汐科廠、彰化縣金馬廠及北部2處新據點規畫在下半年接續投入營運，使今年至少新增8處據點。

柏文預期，國內解封時間應有機會早於開放邊境管制，因此「健身工廠」將持續穩步拓展據點，以儲備營運成長動能，迎接後疫情時期消費者盼透過規律運動，以提升免疫力與紓解壓力的強勁需求，力拚揮別去年陰霾，恢復過往同店成長、新店動能的雙成長引擎。