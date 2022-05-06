北市警方日前網路巡邏，發現1名男子在交友軟體Grindr上發出疑似相約吸毒的訊息，警方與對方相約見面，發現對方持有安非他命毒品，警方當場表明身份並逮補該名男子。男子原本不願表明身份，但經查赫然發現是前東森旅遊董事長林國俊，警方在訊後依毒品罪嫌送辦。

本月4日林國俊在交友軟體上表明有東西可以「約FUN」，遭網路巡邏的員警懷疑是想分享毒品，循線接洽林男同日下午3點在松山區南京東路五段的巷子內碰面，見面後林男拿出安非他命毒品，警方隨即表明身份當場逮補林男，並搜出身上0.57克安毒。

警方將林男帶回警局，林男驚魂未定並找來律師陪同，一開始林男並未表明身份，直到後來才查明他的身份。因近期疫情嚴峻，檢察官在視訊複訊後，裁處限制住居後請回。

東森集團發表聲明，經查，東森旅遊早於2020年更名為國成旅行社股份有限公司，並脫離東森集團，與東森集團並無關係。 關於媒體報導林國俊涉毒事宜，此為林個人行為，不代為發表任何言論。