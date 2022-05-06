本土疫情大爆炸，昨日（5）更飆破3萬例，引發民眾恐慌。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這波疫情將為蔡政府投下「超級大變數」，衛福部部長陳時中能否如願參選台北市長也受影響，若疫情不能在短期內有效控制，他將分身乏術、恐被換將。此說法引熱議，有網友留言「人民生命沒選戰重要」獲得不少贊同，大批網友認為疫情如此嚴重，執政黨卻仍以選舉為出發點，讓人民處境相當悲哀、想哭。

游盈隆昨日在臉書發文道，這波疫情對蔡政府勢必構成極嚴重的挑戰，一個處理不好，不但2年來防疫傑出表現前功盡棄，也必將為2022選情投下超級大變數。雖然疫情始終是一個難以猜測卻客觀存在的惱人變數，但真正會影響選情的，其實是蔡政府處理疫情的態度、方式與效能。

游盈隆指出，他在4月3日就在臉書預測台北市長選情，即分析陳時中能否如願參選台北市長，已出現變數；隨著疫情急遽飆升，如短期內不能有效控制，最終恐分身乏術，參選可能性會下降，民進黨換將可能性上升，「一個月過去，現在看來是一語中的，如果不是一語成讖！」

此文反映熱烈，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「人民生命沒選戰重要」、「一個只會選舉的執政黨」、「民進黨身為執政黨卻只想選舉，可悲啊」、「想到我們有這種政府，就忍不住哭了」、「人民多無助，民進黨知道嗎？」「再不換，蔡EE要崩盤了」、「有這麼嚴重嗎？明天說不定又有民調丟出來，滿意度87%」。