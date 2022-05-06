方馬丁今推出新單曲〈Bubble Tea〉。（經紀人提供）

方馬丁今推出新單曲〈Bubble Tea〉。（經紀人提供）

方馬丁（M.TONE）籌備近一年的新單曲〈Bubble Tea〉，結合了瑞典曲風與台灣文化元素，原唱版曾在瑞典紅遍大街小巷，熱賣到人人上口。在台灣生活10年、非常融入在地風俗的馬丁，發現雞排跟珍珠奶茶一直是台灣人很愛的組合，很能代表台灣，尤其珍珠奶茶風靡全世界，堪稱台灣的驕傲，所以當團隊在創作這首歌的時候，馬丁決定將這些台灣特色文化創作成歌詞，再搭配瑞典曲風，帶給大家更多歡樂幸福的感覺。

生長在音樂大城哥特堡的馬丁，因為爺爺就是一個全方位音樂人，從小耳濡目染，他一直就對音樂很有興趣，到了青少年時期，從瑞典到後來移居日本，成長過程就是在組樂團，當主唱，玩音樂中度過。剛來台灣的前2年，馬丁因為自學了幾百首台灣歌曲，讓他的中文跟台語突飛猛進，也更融入台灣文化，與樂壇前輩蔡小虎、翁立友等知名歌手曾同台合唱表演。這幾年在台灣，大家印象中的馬丁，是常常出現在節目上，玩遊戲，說故事，或是拍戲劇等，並沒有深入發現到他對音樂的熱忱喜愛。

去年回到瑞典辦理護照及探親的馬丁，透過『小龍蝦派對』，認識一家瑞典知名的音樂製作公司，跟製作人相聊之下覺得彼此在音樂的想法跟玩法很有共識，決定一起合作來創作有台灣元素混合瑞典曲風的歌曲，〈Bubble Tea〉因此而誕生。至於MV設計，馬丁表示絕對會讓大家眼睛為之一亮，不管是在各大派對、活動、校園及遊戲上都非常的適合；〈Bubble Tea〉今上線發行。