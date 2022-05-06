滬指開盤跌56點 深成指跌逾2％ 11:242022/05/06 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市6日開盤跟隨外圍下跌。 香港信報報導，上證指數開盤報3,011點，跌56點，跌幅為1.84％。深成指開盤報10,775點，挫271點，跌幅為2.45％。 滬深300指數開盤報3,928點，跌81點，跌幅為2.03％，創業板指數開盤報2,227點，跌60點，跌幅為2.65％。 各類股全線下滑，有色金屬股挫逾3％，煤炭、房地產、化工、鋼鐵、石油股跌逾2％，水泥、電力、金融股跌逾1％。 陸股早盤走揚 滬深兩市漲逾1％ 港股開高走低 收盤轉跌0.36％ #開盤 #跌逾 #跌幅 #深成指 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開低走高 午盤小升0.12％ 13:222022/05/03 財經 寧德時代半天成交值創新高 股價午後再下挫跌8％ 16:152022/05/05 財經 《港股》美股崩跌＋中概股遭拋售 恆指下挫2.66% 10:492022/05/06 財經 《港股》科技股走弱 恆指跌逾1% 12:092022/05/04 財經 寧德時代節後開盤 暴跌近14％ 11:472022/05/05 財經 港股開高走低 半天漲百點守21,000點 13:322022/05/05 財經 防疫題材鈍化概念股跳水 雃博、亞諾法跌停 14:232022/05/04 財經 恒指開盤跌76點 ATM開盤下跌 11:342022/05/04 財經 恒指收跌232點 科指跌3.3％ 17:422022/05/04 財經 《期貨》美股強彈 台指期開盤大漲逾200點 09:012022/05/05 財經 港股開盤走揚 恒指收復21,000點 11:342022/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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