大陸股市6日開盤跟隨外圍下跌。

香港信報報導，上證指數開盤報3,011點，跌56點，跌幅為1.84％。深成指開盤報10,775點，挫271點，跌幅為2.45％。

滬深300指數開盤報3,928點，跌81點，跌幅為2.03％，創業板指數開盤報2,227點，跌60點，跌幅為2.65％。

各類股全線下滑，有色金屬股挫逾3％，煤炭、房地產、化工、鋼鐵、石油股跌逾2％，水泥、電力、金融股跌逾1％。

陸股早盤走揚 滬深兩市漲逾1％
港股開高走低 收盤轉跌0.36％
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