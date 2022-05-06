為歡慶一年一度的母親節，高雄捷運公司推出「雙人捷伴行，媽媽免費搭」優惠！5月7至8日母親節周末兩天，只要子女與媽媽同行進站，高捷公司將招待媽媽免費搭乘捷運。位於美麗島站的「墨凡．美麗島商場」，也同時祭出好康優惠活動，歡迎大家母親節出遊帶媽媽轉乘捷運到美麗島站，一起喝咖啡、享甜點，共創與母親的美好時光。

「雙人捷伴行，媽媽免費搭」活動，於母親節5/7（六）～5/8（日）連續兩天，凡子女與媽媽同行（需兩人同時進出站）搭車，一同到服務台主動告知站務人員，該名媽媽即可享不限里程免費搭乘捷運乙次。而為增添母親節溫馨氛圍，高捷公司更於5/6（五）～5/8（日）更換全線閘門圖檔及祝賀音效，由蜜柑站長原聲再現陪伴並祝賀全天下媽媽們母親節快樂，期間限定只有三天，蜜柑站長粉絲千萬別錯過！

《墨凡．美麗島商場》4月起試營運，將在7月正式開幕，目前已有10多家廠商進駐，以咖啡輕食、職人料理等美食品牌與250個公共座席，打造站內質感「休憩型美食商場」，以「城市中心休憩站」概念打造文藝氛圍空間，成為人氣打卡景點，搭捷運即可輕鬆抵達。《墨凡．美麗島商場》歡慶母親節祭出多項優惠活動，歡迎帶媽媽來高雄捷運美麗島站，來塊「MR.HOKTO」甜蜜蜜的熔岩蛋糕，或來杯「好不咖啡」買一送一純天然優利卡蜜鮮檸；可愛吸睛「小鱷先生餅乾販製所」免費招待小小曲奇餅；超人氣「曉杉烘焙坊」生吐司9折優惠；一秒到韓國，「安妞韓食」炸雞58折；寵愛媽咪的最佳禮物！「台安藥局」限定珍珠鈣產品買一送一；此外，高捷公司再加碼，5/7（六）～5/8（日）於美麗島站商場累積消費滿520元，可至捷運商品館兌換「捷運吸水杯墊」乙個。（優惠詳見『墨凡．美麗島商場』及高雄捷運商品館臉書粉絲團），走、坐、吃、聊一次滿足，與媽媽度過溫暖悠閒的周末午後。

高捷公司表示，一年一度溫馨五月天，歡迎民眾帶著媽媽享受便捷，搭乘捷運外出走走，也希望大家配合防疫觀念，搭乘捷運時，別忘了戴口罩，才能放心安心地歡度母親佳節，高捷公司祝福全天下的媽媽們母親節快樂。