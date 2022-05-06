繼中州科大烏干達學生事件後再一樁？立委范雲與今日召開記者會指出收到高苑科技大學菲律賓籍學生陳情指出，一周工作40小時，超過就業服法規定的20小時上限，勞動部勞動力發展署表示，已函請地方政府查明相關事實，並會針對是否有取得「工作許可」、「超時工作」及「非法媒介」等釐清。

立委范雲與今日召開記者會指出收到高苑科技大學菲律賓籍學生陳情指出，一周工作40小時，超過就業服法規定的20小時上限。（范雲辦公室提供／林良齊台北傳真）

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，針對高苑科大學生申訴涉嫌違反就業服務法每周工時超過20小時，勞動部將函請地方政府查明是否有取得工作許可、非法媒介及超時工作等情況，如果該事業單位同時有聘僱移工會再依違反樣態不同廢止聘僱許可。

依就業服務法規定如果非法聘僱外國人，可處處15萬元至75萬元罰鍰，5年內再違反，則處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百二十萬元以下罰金；非法媒介則可處10萬元至50萬元罰鍰；超時工作則會處雇主6萬元至30萬元罰鍰。