美國女星「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）與歌手的弟弟Ray J交往時，兩人拍攝的性愛影片外流，金卡戴珊因此瞬間爆紅，據悉性愛片賣給了媒體，創造了1億美元的銷售額，Ray J近日接受採訪爆料整起事件都是金卡戴珊與她母親一手策畫。

2007年金卡戴珊與Ray J拍了性愛影片的消息，在網路上瘋傳，金卡戴珊認了這部片的存在，但表示不可能公開販售，自己沒缺錢缺成這樣。當時報章雜誌報導Ray J以100萬美金的代價，將這部影帶賣給了美國知名成人影片商「Vivid Video」，此事引發軒然大波，多家娛樂網也刊出性愛影帶的部分片段，她最終將買這錄影帶的片商告上法庭，拿到法院判賠的500萬美金。

近日Ray J接受《每日郵報》的專訪，爆料當初根本是金卡戴珊母女和他一起賣給媒體獲利，Ray J說當時看到芭黎絲·希爾頓（Paris Hilton）2004年因為爆出性愛光碟名氣大漲，便萌生了製作性愛錄影帶的想法，當時金卡戴珊的母親克里斯詹娜（Kris Jenner）接受了這個想法，並透過via Vivid Entertainment發布影片，這過程與他無關。

Ray J強調「整起事件其實是金卡戴珊和母親克里斯詹娜（Kris Jenner）一手策畫。」，他從來沒有任何錄影帶，金卡戴珊才是保有原檔的人，而且原檔就在金卡戴珊床底下的鞋盒裡。Ray J說自己在這14年來活在陰影裡，從未談論過事情的真相，因為這是和金卡戴珊之間的商業關係，讓他決定爆料的原因是金卡戴珊在真人秀說擔心Ray J可能會洩露性愛影片，更聲稱該影片是Ray J趁她睡覺時把假陽具放在她屁股上，該說法讓Ray J大為火光，怒吐心聲：「這讓我聽起來就像一個強姦犯」。

Ray J向媒體揭露和金卡戴珊的對話，金卡戴珊表示：「假陽具是個笑話，我是在笑的時候說這件事」，而自從兩人性愛片2007年發布後，全球銷售額創下1億美元（約29億台幣），有知名DJ透露在美國如果要賣出名人的性愛錄影帶，必須經過影片中所有人的同意，有些人想買，片商還會說不能在未經人們同意的情況下購買影片。

目前金卡戴珊還未對Ray J的訪問做出回應，網友們目前有些還在觀望，有些則相信Ray J的說法，部分人批判金卡戴珊的母親克里斯詹娜，怎麼會幫忙女兒賣出性愛錄影帶。