星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、處女座、摩羯座在職場上最能吃苦，無論是困難的工作、小人背後搞鬼、刻薄的前輩，都不會對他們造成任何影響，依然能夠堅定朝著目標邁進，因此往往能脫穎而出，做出亮眼的成果。

▍1.金牛座

金牛座忍耐力很強，而且性格沉穩，辦事謹慎，總是一步一腳印踏實的完成長官交辦的任務，他們充滿毅力，不怕困難，會想盡辦法克服，面對單調無聊的工作也能細心完成。金牛座重視效率，會督促自己迅速完成任務，不會偷懶，在職場上充滿衝勁，坦然面對工作壓力，非常能夠吃苦。

▍2.處女座

處女座自我要求高，認為實力可以證明一切，所以在職場上會拚盡全力追求完美，有時會讓同事覺得他們很難配合，總是挑三揀四，許多東西都要一再修改，直到他們滿意，這也讓處女座引來許多小人，總在背後說壞話、搞小動作，但是他們都能默默吞下這些攻擊和毀謗，因為他們認為等到實現夢想時，就能證明自己的做法才是正確的。

▍3.摩羯座

摩羯座在事業上很有野心，希望能闖出一片天，面對工作充滿熱情，而且不怕吃苦，尤其是剛出社會的摩羯座，對自己的菜鳥身分非常認命，無論前輩如何擺姿態、倚老賣老，他們都能接受，虛心接受前輩提出的指教，無論再怎麼難相處的前輩、再怎麼刻薄的長官，他們都能堅強面對，朝著自己的目標堅定邁進。