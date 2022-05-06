新北市面對目前每日新增破萬例的確診個案，加上合計約7萬人的居家照護、家隔離人數，新北市率先開設居家照護關懷中心，為了因應每日將近6萬通的電話，新北市長侯友宜表示，目前動用29區的衛生所、區公所，加上市府人員及志工約3500人、將近1千線電話，來關懷這些民眾的需求，至於中央昨天表示會增派人力協助，侯友宜說今天還沒到位，但都非常歡迎，若還有更多的人力要給予支持，都非常感謝。

在居家照護關懷中心的量能上，侯友宜也強調會持續不斷擴充，好在大海嘯來臨時足以面對更多的確診量，他也說，儘管現在是每天萬人確診，但未來還是會持續往上，所以必須保留更多線，調動更多市府同仁，也會請更多志工來加入關懷、照護的行政協助，讓確診者能夠安心、安定，身心靈得到撫慰。

不過有關trace系統上傳問題，侯友宜表示，這個問題已經反映兩的禮拜多了，雖然知道系統在改變過程當中，要花一定的時間，再加上目前全國的上傳量很大，造成中央的整個系統難免會有一些延遲，這些都是可以理解的，但是還是希望中央在整個系統的改善速度上能夠越快越好，否則會造成第一線在作業上的困難。