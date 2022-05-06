民進黨新北市第6選區（中和）初選民調今出爐，4人搶3席提名席次（保障女性1席），湧言會現任議員張志豪以32.18％奪冠，蘇系現任議員張維倩28.18％、英系新人張嘉玲20.34％擠入榜單內，而正國會資深老將林秀惠則以19.3％落敗。

民進黨在新北中和選區呈現4派系競爭，外傳英系成員不滿張志豪跳槽湧言會，進而派出前立法院長蘇嘉全辦公事主任張嘉玲參選，雖然張嘉玲曾否認稱「不是為了拉誰才參選」，但也令張志豪備感壓力。2人在選戰期間，也紛紛找上黨內人氣立委拉抬聲量，互不相讓。

蘇系的張維倩除了找上立委蘇巧慧助陣外，也與律師團站路口拜票，希望讓民眾感受到她長期注重婦幼權益的努力，希望透過在議會的好表現，順利留任。

另外，曾任4屆議員的林秀惠雖上屆意外落選，但期間仍在地方服務民眾，勤跑行程，她認為選民不在意派系恩怨，只關注服務態度。不過，仍敵不過新人、現任議員的團體戰術、母雞拉抬。