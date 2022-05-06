長榮(2603)公布第一季財報，單季獲利突破千億元，再創史上新高，等於一天開門營業，就賺進11億元，每股盈餘達19.16元。

海運第一季需求依舊暢旺，長榮1、3月營收再創新高，第一季累計營收1708.17億元，毛利率再次提升到69.09％，管理費用大幅下降下，本業獲利達到1148.02億元，歸屬母公司業主淨利突破千億元，達1013.59億元，年增180.9％，每股盈餘19.16元，所有數字都在創單季新高。

根據Alphaliner最新資料顯示，長榮目前擁有201艘船，運力約150.9萬TEU，全球運能占比5.9％。今年長榮將持續增加約20艘船，預計至年底運力有望成長15～20％。

現貨運價的部分，由於大陸解封預料將帶來出貨潮，農曆年後運價修正的態勢將有望止穩，長榮歐美長約線今年反映過往運價上漲而大幅調升，目前歐美線長約比重分別為30％和60～70％，分別在1月和5月議定，陸續反映在第二季及第三季財報。

此外，法人指出，雖然大陸疫情升溫物流不順暢造成貨運出口減少，但美西碼頭的供應鏈未見顯著改善，目前碼頭停留時間維持4.8天，鐵路停留時間5.7天，車架等待時間8.5天，大陸物流恢復順暢有利於貨物運送，恐怕再度影響旺季塞港情況。