中華郵政公司繼105年起發行「寶島風情」系列郵票後，訂於5月12日續以西螺大橋、北港朝天宮、草嶺萬年峽谷及斗六太平老街為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別是8元及15 元各2枚。

西螺大橋橫跨濁水溪，是聯絡雲林、彰化二縣的紅色大橋，全長約1939公尺，民國41年完工時是遠東第一長橋，深具國際知名度與歷史價值，是西螺人心中永遠的地標。北港朝天宮則座落雲林縣北港鎮，創建於清康熙年間（西元1694年），300多年來屢經擴建，宮宇巍峨，莊嚴富麗，每年媽祖誕辰及弘法遶境祈安活動均吸引全國各地信徒參與。上面兩種郵票面值都是8元。

草嶺萬年峽谷地處雲林縣古坑鄉草嶺地質公園，由溪水長年沖刷侵蝕而成約500 公尺長V型峽谷，具有急流、深潭及小瀑等景觀，其岩層表面經苔蘚及礦物質點綴，形成多彩絢麗斑紋，更添峽谷美感。斗六太平老街則位於雲林縣斗六市，全長約600 公尺，老街上巴洛克式風格建築，距今將近百年歷史，擁有多種不同演進面貌，完整呈現百年來台灣的建築發展史。上面兩種郵票面值都是15元。

中華郵政公司表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月10日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」https://stamp.post.gov.tw選購;且另推出無版銘圖案個人化郵票，內含「寶島風情郵票-雲林縣」1套4枚，供製作珍藏，歡迎訂購。