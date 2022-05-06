在現今年輕人的愛情觀已經和上一輩完全不一樣了，上一輩的人對待婚姻是很慎重、嚴謹的，為了生活、孩子，凡事都願意忍，不過現在年輕人正好相反，他們追求自我，對婚姻沒有太多的束縛和標準，只要兩人合適就可以，如果這段婚姻讓他們不快樂，那麼他們寧可選擇獨身一人。下面就讓我們來看看，哪些星座面對婚姻敢於斷捨離吧！

TOP3 天秤座

天秤在感情方面，非常清楚自己想要的是什麼。(圖/觸mii)

天秤座天生擁有高顏值，在社交方面也表現得八面玲瓏，可以稱得上是社交王！但其實他們有著十分自我的獨立個性，非常清楚自己想要的是什麼。在戀愛的時候，他們比誰都還要投入，而不愛的時候，他們也能夠瀟灑轉身離開，在天秤的愛情觀裡，只有愛才能讓彼此變得更好，如果這段感情不再美好，那他們會狠下心捨棄這段感情，不讓自己在錯誤的關係里苟延殘喘。

TOP2 獅子座

強勢又傲嬌的獅子，分手必須是由他們說出口。(圖/觸mii)

獅子座骨子裡就是唯我獨尊的王者，不過他們在愛著一個人的時候，會從一頭雄獅變成一隻溫柔的貓咪。在他們的感情世界裡，一旦婚姻生活不幸福，那就沒有什麼好隱忍或妥協的，他們會果斷離開，當然離開也必須是由他們說出口，因為什麼事都是他們說了算，既強勢又傲嬌，就像他們的天子風範讓人仰慕。

TOP1 射手座

失去快樂的婚姻，對射手來說是沒有意義的。(圖/觸mii)

射手一生都在追求自由快樂的生活，除非遇到非常相愛的對象，他們才會心甘情願和對方步入禮堂，不過當婚姻慢慢變成了禁錮自由的枷鎖，或是令他們過得不快樂，他們就會認為，這段婚姻沒必要再繼續下去。對射手而言，失去快樂的婚姻，不值得再維持下去，便會瀟灑轉身離開，勇於追求自己想要的生活，果斷又乾脆的行為讓人難以置信！