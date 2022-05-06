新北市日前傳出1名80歲老婦人，因盲腸炎要就醫，連跑了3家醫院，卻都因為急診人數過多無法收治，最後導致延誤治療死亡的慘劇。對此，新北市長侯友宜回應，新北市的醫療量能絕對是足夠的，但是他強調，民眾一定要配合讓防疫急門診跟急重症，才不會影響到急診的作業，讓有急重症需要就醫的患者不被影響。

侯友宜說明，新北市在第一線的居家照護上，動用了12家核心醫院、412間診所，也開設了全國最多的集中檢疫中心，加上現在的空床率，新北市的醫療量能是做了充分的準備且足夠的，至於還是出現這位80歲長輩的狀況，他再度呼籲民眾，急診是接受急重症的，確診個案、有症狀、快篩陽請走防疫急門診，讓防疫急門診跟急重症要分流出來，大家不要擠在急診室，讓有急重症需要治療的患者可以快速接受治療。

另外侯友宜也再次重申，要走防疫急門診的確診個案，一定是要有症狀的，如果是沒有症狀的確診個案或是快篩陽性，請走社區篩檢站，這也是新北市府一再向民眾呼籲的，只有輕重分流，急診的作業才不會被影響，這部分才是確保醫療量能最重要的關鍵，也是必要的解決方式。