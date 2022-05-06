對於雙北市長在4月底就拋出「快篩陽視同確診」的防疫政策，中央疫情指揮中心態度急轉彎，從反對到昨天公佈將在5月12日針對三類人實施，對此，新北市長侯友宜表示，「能夠再快最好！」如此才可以讓後端醫療量能跟醫事人員能全力著重在中重症跟高風險族群，不趕快啟動的話，以後的挑戰會越來越大。

昨天中央公布，5月12日要針對居家檢疫、居家隔離跟自主防疫等3類人實施快篩陽視同確診，侯友宜則認為能夠再快最好，因為考量全國PCR量能，尤其北北基桃能否滿足民眾需要都是關鍵。PCR量能不是只有實驗室化驗最重要，反而是前端的採檢需要動用很多醫事人員跟場所，採檢量能必定會有上限，所以才會推動快篩陽視同確診，而且未來還要再擴大對象。

不過對於中央態度在9天內態度大變，侯友宜說，這其實就是在第一線碰到很多問題反映給中央，包含居隔轉型，從被動管理變成主動管理，不要讓公衛、行政體系花費時間、浪費資源，快篩陽視同確診也是一樣，可以讓後端醫療量能跟醫事人員，全力擺放在中重症跟高風險族群上。