北醫附醫啟用負壓手術室為確診產婦接生，醫護團隊術前互相加油打氣。（北醫附醫提供）

北醫附醫嬰兒室護理師著全套隔離衣，採3班制24小時照護隔離中的寶寶，並透過平板讓爸媽與寶寶線上見面。（北醫附醫提供）

一名懷胎40周的準媽媽原已安排住院催生，但和陪產丈夫兩人都驗出新冠肺炎陽性，院方隨即安排入住負壓病房，並啟用負壓手術室，築起最安全的「接生網」。這是台北醫學大學附設醫院第一起確診產婦接生案例，跨科別動員4個部門、8個單位的醫護與病房團隊，歷經1個多小時的手術順利誕下一名女嬰，現場醫護也相當感動。

親手迎接新生命的到來，對防疫前線的醫護是最大的鼓舞。北醫附醫1日收治一名新冠肺炎確診產婦，產婦與陪產丈夫雙雙檢出新冠肺炎陽性，於是展開醫護團隊評估後啟動相關機制，10多名醫護在穿著全套防護裝備的情況下，於2日順利完成剖腹手術，喜迎新生命到來，術後新生兒直送負壓隔離病房，並由專責團隊24小時照護，在疫情下全力守護寶貴的新生命。

北醫附設醫院婦產部產科主任區慶建表示，該名產婦懷孕週期達40周，原本已安排住院催生，但產婦和陪產丈夫在住院前進行新冠肺炎採檢，確診為陽性，產婦有施打2劑新冠肺炎疫苗，確診時無症狀。院方啟動新冠確診產婦標準作業程序，安排產婦與丈夫一起住進新冠肺炎專責病房待產，同時集合產科、兒科、手術室、麻醉科、護理部等團隊，評估最安全、適合的生產方式。

區慶建指出，為了符合最高等級的防疫需求，啟用去年甫落成的負壓手術室，為產婦進行剖腹手術，參與手術的醫護人員都穿著全套防護隔離衣，雖然穿著隔離衣較悶熱不透氣，但在歷經1個多小時，產婦順利誕下一名3514克重的女嬰，母女均安，現場醫護也相當感動。

為了謹慎起見，除了正常生產的醫護人力外，更比照高危險妊娠產婦，配置1組新生兒科醫護著全套隔離衣在產房外待命。北醫附醫兒科部主任張璽表示，為了降低新生兒染疫風險，新生兒進行必要的檢查後，就先進到保溫箱內隔離，並轉送到負壓隔離病房內照護，目前新生兒新冠肺炎2次採檢皆為陰性。

張璽說明，由於該名新生兒是單獨照護，所以由嬰兒室特別安排專屬的護理人員，著全套隔離衣，採3班制、24小時照護，過程雖然辛苦，但還是非常開心能順利迎接寶寶的到來；由於產婦目前隔離中，護理團隊也透過視訊讓爸爸媽媽觀看小寶寶的狀況，過程相當溫馨。

北醫附醫護理部主任郭淑柳表示，為提供確診產婦相同高品質的護理照護，也特別調派有產科照護經驗的護理師進駐專責病房，在目前疫情無形壓力下，護理師先予關懷鼓勵，並指導手擠乳技巧。本次接生對醫護人員來說，都是一次特別的經驗，也希望藉此案例可以讓準媽媽們安心待產，在疫情嚴峻之際，醫護團隊都已經準備好協助迎接每一位寶寶的到來。