國民黨立委呂玉玲日前宣布參選桃園市長，同黨台北市議員羅智強也將辭職參選，藍營出線人選備受各界關注。外界認為參選桃市並非只有黨內關卡，還有綠營多位潛在對手被點名，包括衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴和立委鄭運鵬等。呂玉玲對此表示，這些人都在各忙各的，選舉路難免有石頭，搬開就沒什麼問題。

呂玉玲今早上學者江岷欽廣播節目被問到，若想勝選成為「媽媽市長」，其實不是只有黨內的關卡，還有對手的挑戰，目前綠營中有許多人被點名出線，包括陳時中、蕭美琴、新竹市長林智堅、鄭運鵬、前立委鄭寶清等，皆為有一定資歷的人選。

面對許多潛在對手，呂玉玲直言，陳時中現在忙於處理疫苗、快篩等問題，屬於防疫重中之重；蕭美琴忙著在美國當大使；林智堅還在新竹當市長，而其他人也都在各忙各的事，選舉路上有石頭是在所難免，把石頭搬開就沒什麼問題。

呂玉玲分享，在家給人足的核心下她設立3大目標，分別為城市美容、百業繁榮和居家安定，才能打造美好桃園，另有3大願景包括平穩物價、打造安家安心安親安老的環境以及讓桃園成為新創產業的會展中心，同時也是竹科的後盾。而讓計畫成功的關鍵則是完善基礎建設，包括水力和電力資源、交通配套、人才培育及環境保護，都做好後就會有更多人才為桃園服務。

江岷欽疑惑，平穩物價應是國家級的事，若身為市長要如何執行？呂玉玲說明，市長要照顧百姓，市府可向廠商議定民生所需物資，效法美式賣場，民生物資都備好安全存量，比照備好安全庫存，是地方父母官能做到的事。

外界認為，鄭文燦擔任市長8年時間，有成功之處也有需改進的地方，若呂玉玲勝選會怎麼做？她總結，好的就繼續延續，但8年來對地方建設有很多沒做好，包括保護藻礁生態、鐵路地下化、社會住宅、捷運工程、打造宜居城市、清廉施政、航空城計畫、推動智慧生活等，她也自信表示，若上任將補這些網，讓桃園更進步。