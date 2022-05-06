華邦電(2344)第一季營收登歷史次高，單季營業利益及稅後淨利同步創新高，獲利45.59億元，季增8.7%、年成長近1.9倍，每股淨利1.15元，優於預期。華邦電將擴大利基型DDR3產出比重，大搶韓系記憶體廠退出後的市占率，法人看好第二季營收及獲利可望同創新高。但烏俄戰爭、通膨、升息和大陸封城增加終端需求不確定性，使第二季價格漲幅不如預期，因此法人建議中立。

外資已連4日買超萬張，力挽大盤頹勢，周五華邦電盤中下跌1.77%報27.75元，仍守住5日、10日雙線。

華邦電公告第一季合併營收265.14億元，季增1.99%、年增24.3%，登歷史次高，毛利率48.57%，季增3.48個百分點、年增11.0個百分點，毛利率增加，主要是受惠利基型DDR3價格上漲及出貨量放大，SLC NAND出貨維持平穩且價格持平，NOR Flash則調整產品組合以增加高容量出貨比重，使ASP回穩，並避開低容量殺價搶單壓力。營業利益63.05億元，季增13.4%、年成長逾1.7倍，歸屬母公司稅後淨利45.59億元，季增8.7%、年成長近1.9倍，單季營業利益及稅後淨利同步創新高，每股淨利1.15元，優於預期。

華邦電2021年資本支出92.92億元(cash base)，年增17.84%，較預期低，因為擴產有些延後。折舊費用102.85億元，年增18.97%。法人預估2022年資本支出458億元，年增387.23%，2022年高雄廠機台拉入驗證後，使資本支出增加較明顯。華邦電高雄新廠今年1月開始裝機，導入25Snm製程，預計第三季小量投片，今年第四季可望達月產能10K片，若第一期包括建廠費用在內，資本支出共達620億元。今年2月11日華邦電董事會通過資本支出289.9億元，將用於擴充先進製程產能的生產設備、投資研發設備、建置資訊系統及廠務設施工程等；公司周四董事會核准資本支出預算新台幣9.06億元，購買研發設備，法人預估2022年折舊費用將再增加。

華邦電是採計畫性生產，看好未來在車用、物聯網、人工智慧等應用增加，整體需求仍將持續成長。華邦電自行研發製程的記憶體廠，目標每兩年更新一代製程，專注於中低容量市場，希望DRAM與Flash各佔業績50%，利基型市場為主，對客戶維持相對平穩的報價，與SOC系統單晶片大廠建立良好的夥伴關係，因此相對標準型記憶體易受景氣波動，華邦電較影響較小。法人預估華邦電2022年稅後EPS 4.82元。

華邦電將擴大利基型DDR3產出比重，大搶韓系記憶體廠退出後的市占率，法人看好第二季營收及獲利可望同創新高。但烏俄戰爭、通膨、升息和大陸封城增加終端需求不確定性，使第二季價格漲幅不如預期，因此法人建議中立。

推動本土原生植物資源保種蒐集及原生植物資源暨管理人才培育，華邦電擬以不低於新台幣55.2百萬元(未含營業稅)出售新竹縣寶山鄉30筆持分30%的土地予關係人華寶保種育種股份有限公司。依公司取得或處分資產處理程序辦理，本案已委託專業估價公司並完成估價報告，相關處分後續事宜，將依法辦理及公告。