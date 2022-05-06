退休警官許恒瑞因涉嫌吸金3日前往台北地院開庭後，與被騙800萬的許男吳姓前女友狹路相逢，竟在台北地檢署大門上演大亂鬥，甚至有人預藏刀械劃傷其中一名林姓男子，所幸無大礙。由於眾人簡直視公權力於無物，北檢下令嚴辦，檢察官原諭知動手的郭姓男子以50萬交保，但他覓保無著，稍後與另名涉嫌重大的伍姓男子被依殺人未遂，遭台北地院罪嫌裁定羈押禁見。

3天前，北院傳喚許男出庭，許男吳姓前女友疑因不滿自己也被騙，不僅找友人陪同出庭，中午法院休庭時，雙方便在北檢大門前開打，遭轄區警方依聚眾鬥毆全部帶回偵辦。不料當晚眾人移送北檢複訊，竟不知收斂，許男一方找來人馬埋伏吳女，其中吳女友人林姓男子身中3刀，許男人馬則趁隙逃逸。

為此，北檢發出新聞稿，斥責雙方公然在地檢署逞凶，強調將從嚴從速查辦，嚴懲不貸，立刻與警方組成專案小組展開拘捕。一名涉案情節較大的郭姓男子，原獲檢察官50萬元交保，但覓保無著，稍晚被另一涉案情節重大的伍姓男子一同遭聲押禁見獲准。全案還有一名共犯2萬元交保，1名少年嫌犯移送少年法庭，並擴大追查其餘共犯。