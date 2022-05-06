高登環球生醫，近日因參與政府快篩試劑採購案引發爭議，在野黨提出諸多質疑。對此，今下午高登董事長劉緯澤預計下午兩點現身對外說明。

根據《中國時報》今報導。國民黨踢爆投標1700萬劑快篩劑的「高登環球生醫」前身竟是小吃店，且資本額僅200萬元，昨再遭起底涉詐欺案。新北市議員葉元之5日揭發「高登環球」公司僅3人，不僅欠60多萬元還違反藥事法，更因涉詐欺挨告，全案已由台中地檢署轉北檢偵辦中。