5月7至8日母親節周末兩天，只要子女與媽媽同行進站，高捷公司將招待媽媽免費搭乘捷運。（高捷公司提供／高雄洪靖宜傳真）

歡慶母親節，高雄捷運公司推出「雙人捷伴行，媽媽免費搭」優惠，只要在5月7至8日母親節期間，子女與媽媽同行進出站，媽媽就可享免費搭乘捷運；另外，限定期間也更換全線閘門圖檔及祝賀音效，凡是進出站刷卡，就能聽到由蜜柑站長原聲「喵～」祝賀母親節快樂。

高雄捷運公司5月7至8日母親節周末兩天，推出「雙人捷伴行，媽媽免費搭」優惠，只要子女與媽媽同行搭車，一同到服務台主動告知站務人員，媽媽就即可享不限里程免費搭乘捷運一次。

而為增添母親節溫馨氛圍，高捷公司更於5月6至8日更換全線閘門圖檔及祝賀音效，只要刷卡進站，就能聽到由蜜柑站長原聲發出「喵～」來祝賀母親節快樂，這是首次在節日特別更改祝賀音效，期間限定只有三天。

另外，位於美麗島站的「墨凡・美麗島商場」，目前正為試營運期間，已有10多家廠商進駐，以咖啡輕食、職人料理等美食品牌與250個公共座席，打造站內質感「休憩型美食商場」，以「城市中心休憩站」概念打造文藝氛圍空間，也同時祭出一系列優惠或是買一送一等活動，歡慶母親節。