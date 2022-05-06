新冠肺炎快篩試劑採購案遭質疑有弊，立法院國民黨團上午再批，資本額僅200萬元、由小吃團膳業轉型的高登公司，竟可以買空賣空的詐騙手法，就承攬政府32.3％的快篩劑採購案，是否有人在護航，監察院、金管會與檢調都應介入調查。

國民黨團上午也正式到監察院告發高登採購弊案，規劃下周一還將至台北地檢署按鈴提告。

國民黨團副書記長林思銘表示，高登2020年11月由小吃團膳公司，變身為生醫公司，並無增資，也無營業額實績，公司還已經人去樓空，董事長還債信不佳、涉及詐欺，為何能通過衛福部核准成15家得進口醫療器材公司之一？

此外，林思銘說，指揮中心今年5月2日行文給高登，稱依據國外進口家用快篩試劑討論會議決議辦理，要求緊急向國外採購1700萬劑快篩試劑，究竟採購的價格是多少？還有哪些廠商也獲訂單？

林思銘也批，高登承攬政府快篩試劑採購案遭揭發有弊，竟可違反政府採購法，深夜宣布將這筆高達16.5億元鉅額採購案棄標，還說案子原本要賠錢做，現在因在野黨批露就不做了，真是鬼話連篇，把指揮中心當潘仔。

林思銘表示，上市公司重大投資交易須經董事會通過、向股東會報備，私下交易或借貸違反公司法，但昶虹公司董事長林俊輝稱高登董事長劉緯澤是大地主，比上市公司還有錢，所以昶虹願賠錢投資，說法「真是看到鬼」，金管會不查？

黨團副書記長鄭正鈐也說，200萬資本額的高登接16.5億元、1700萬劑快篩劑大單，但光運費就要9000多萬元，高登要怎麼做？但衛福部找10家廠商採購5270萬劑快篩劑，高登就分配到32.3％，高登如何說服衛福部？

鄭正鈐說，高登2020年11月變更為生技公司，2021年8月就獲准進口新冠快篩試劑，「像坐火車一樣」，但有多少廠商想申請成快篩劑進口廠商不可得，被衛福部要求補件，他們資質都比高登好，為何沒有得到禮遇？

國民黨立委林奕華表示，要成為第三級醫材進口商有非常多的條件，但高登有原廠證明書？運送、保存有符合醫療器材優良運銷GDP標準？高登有這麼多的黑歷史，卻什麼標準都不需要，衛福部不一家家查有沒有能力，要政府做什麼？