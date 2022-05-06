《華爾街日報》報導，消息人士透露美國居家健身器材公司派樂騰（Peloton Interactive Inc.）考慮將15%～20%股權賣給私募股權投資基金或同業，以維持業務運作，並在公司試圖扭轉劣勢之際挹注新的資金活水。

這家曾被喻為「健身界蘋果+網飛」、在疫情高峰期間風光一時的新創公司股價已經低迷不振一段時間，周四大跌9.09%，收在17.01美元，盤後再跌2.47%，報16.59美元。

報導指出，這家總部位於紐約的公司正在尋找潛在投資者，包括同業和私募股權公司，並準備買出約15%～20%股份。

消息來源表示，目前談判仍處初期階段，公司最後能否找到買家或是否達成交易仍具變數。

派樂騰尚未回應媒體置評請求。

疫情剛爆發時的宅在家防疫新生活帶動居家健身產品需求高漲，派樂騰瞬間爆紅，成為投資人追捧的「新星」股，股價一路飆升。惟隨著各地持續解除防疫限制，人們重返辦公室和健身房，派樂騰也從天堂墜入地獄，隨著業務不斷下滑，財務也面臨沈重壓力。