李子森將於8月舉辦演唱會。（勝駿娛樂提供）

選秀節目《超級偶像》第六屆總冠軍李子森，等了11年終於將在8月13日在Zepp New Taipei宏匯廣場舉辦個人首場售票演唱會「森聲呼喚」，門票7日在TICKET PLUS、ibon售票系統開賣；李子森近日投入演唱會籌備，由於要求完美，他對於造型、舞台、視訊一再跟團隊爭取加碼，為此數度與經紀人拉扯內容，為了呈現最棒的視聽覺饗宴，李子森最後決定「捐出唱酬」，要把這筆費用捐回製作成本，打造更為完美的演出。

李子森近2年演藝成績亮眼、人氣爆增，特別是在綜藝節目《我愛冰冰Show》裡的表現，更成為收視率的指標，婆婆媽媽們每週都守在電視機前面要看這個大男孩唱歌；問他會否覺得自己的演唱會來得太晚？李子森泰然表示：「每個人都有自己的步伐，我一直喜歡唱歌這件事情是沒有變的，一步一腳印、按部就班地慢慢累積自己的實力，去年原本就有主辦單位邀約，但當時覺得自己還不夠，過了這一年，發現自己調整好心態，相信這場演唱會對我而言是最成熟的開唱時機。」

至於演出嘉賓人選，他搶先丟出雙嘉賓的答案，「你們猜得到的那個人一定會來！但你們猜不到的那個人也會來」，吊足粉絲胃口。此外他也特別邀請綜藝天后白冰冰到場欣賞，冰冰姊笑回：「我不要坐藝人VIP區！我要坐在前面的搖滾區，這樣才更清楚看得的子森，能與大家一起聽歌搖擺。」由於全台疫情蔓延時期，李子森不忘呼籲大家做好防疫措施：「戴好口罩、勤洗手消毒，把自己身體健康照顧好，我們到時候開開心心、一起聽歌在演唱會見。」