民進黨立委賴瑞隆也認為，若有不法會受到社會高度重視，國民黨應該適可而止。（葉書宏攝）

民進黨立委王定宇表示，利用棄標去誣衊別人、指涉別人，無論媒體或政治人物，法律該保護的就去提告。（葉書宏攝）

中央流行疫情指揮中心採購快篩試劑廠商中的高登環球公司，被指控是「小吃店變生醫公司」有圖利疑雲，讓高登環球決定棄標。民進黨立委陳亭妃今（6日）怒批「國民黨政治手段太粗暴！」從小吃店變生醫公司這是新北市政府的問題。民進黨立委賴瑞隆也認為，若有不法會受到社會高度重視，國民黨應該適可而止。

陳亭妃指出，國民黨就是政治手段，國民黨張冠李戴目的何在？就是要讓快篩試劑無法符合需求量，「1700萬劑，請問國民黨要怎麼賠？」它的證照（營業登記）都是由新北市政府發出，這個問題應該問新北市政府而非衛福部。

陳亭妃怒批，國民黨如今目的達到，1700萬劑快篩無法進來台灣，短缺疫苗期間，國民黨猛攻疫苗就是要讓大陸製疫苗來台，如今猛攻快篩試劑，企圖想讓大陸製的快篩試劑進來，「國民黨政治手段太粗暴！」陳亭妃並說，「從小吃店變生醫公司這是新北市政府的問題，國民黨問錯對象了。」

民進黨立委賴瑞隆指出，只為了營造反對形象或杯葛施政、防疫工作，國民黨應該適可而止，讓防疫順利進行，包含快篩試劑等若有任何不法的情況，自然都會受到社會高度檢視，不應該在還沒進行前，刻意阻饒快篩試劑或防疫工作。民進黨立委王定宇表示，這是緊急採購案，唯一的標準就是產品的品質、品牌、價格，若不符合公司再大都過不了關。