自民黨青年局訪團拜會台北市長柯文哲。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

日本自民黨青年局訪問團昨在眾議員鈴木憲和的率領下，到台北市大倉久和飯店拜會台北市長柯文哲，討論如何增進自民黨與台北市的合作關係。柯文哲表示，自民黨訪團在疫情肆虐情形下，仍願排除萬難來台北訪問，足證台日關係十分友好。

柯文哲指出，去年台灣疫情最為嚴峻之時，日本政府慷慨捐贈了數百萬劑疫苗幫助台灣，讓人感動，藉此機會代表全體市民向訪團成員表達由衷謝意。

鈴木表示，近年來，台日關係有非常顯著的進展，兩年前新冠肺炎肆虐日本之時，台灣曾捐贈數百萬口罩給日本，讓他感到非常溫暖。自從俄羅斯侵略烏克蘭之後，台海情勢不穩定，此次來訪可以釋放出日本關切台海情勢的重要訊息。

鈴木提及，柯文哲與前總統李登輝都是台灣對日本十分友好的人士，2019年訪問日本時，曾赴福島、宮城縣考察日本災害重建情形，讓許多日本民眾感動，未來希望能與台北市共同合作，推動台北市與日本城市，尤其是姐妹市的關係。

柯文哲認為，增進城市間關係最有效的方法是文化交流，盼疫情早日結束，雙方可以進行實體的交流活動。

日本自民黨青年局幹部多由該黨年輕有潛力的國會議員出任，歷屆青年局長成為日後首相或內閣要員者眾，如前首相麻生太郞、安倍晉三及現任首相岸田文雄，此次來訪，透過外交泡泡安排，由於防疫規定，無法自由參訪，柯文哲表示十分可惜，盼疫情早日結束，歡迎日本觀光客來台，台北市有很多值得一看的地方。