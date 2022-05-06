市議員邱威傑（右）給予吳崢（左）自己的市議員徽章，對外表達將市議員責任交棒。（陳敬哲攝）

2018年投入台北市松山信義選區角逐市議員，僅以數百票落選的吳崢，6日在台北市民廣場彩虹起跑線上，宣布投入2022年選戰，已表達不求連任市議員邱威傑（呱吉）特別前往現場，將自己的市議員徽章交給吳崢，對外宣示吳崢是指定唯一接班人，讓吳崢在年底選舉上增加了相當助力。

吳崢表示，4年前投入市議員選舉，雖然沒有當選，但每票都是市民給予自己的支持，4年來檢視自己的不足沈潛歷練，在市議員林亮君辦公室內一同檢視市政，也在社區擔任學校導護志工，都是希望能在日常生活中，能夠持續幫助台北市民，年底選舉將會帶著更大熱情與經驗，讓台北市能有更好改變。

邱威傑認為，吳崢在上次選戰中，僅以數百票落敗，當時唯一缺點可能就是實務經歷不足，現在吳崢在林亮君辦公室中，經歷了各項事物洗禮，這個缺點早已不存在；邱威傑強調，自己在上次選戰中，就已經表達不會再選，目前在松山信義選區裡，吳崢與自己理念站在同一陣線，因此選擇交棒給他。

吳崢宣布參選現場，不僅邱威傑出來支持，包含林亮君、立委林昶佐、市議員苗博雅也都親自到現場給予鼓勵；林亮君提到，吳崢在上次落選後，就在自己的辦公室裡，一同討論台北市各項議題，例如公車司機過勞，與幼兒園管教不當等議題，將近4年來吳崢一直都用正直態度希望改變社會。