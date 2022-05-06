你今天跳《龍拳》和《本草綱目》了嗎？近日疫情升溫，許多人因封城無法外出，台灣藝人劉畊宏靠「直播帶操」火速爆紅，他的感染力就像「新冠肺炎」那樣快速，許多人紛紛在網上上傳自己挑戰跳「劉畊宏毽子操」的影片；不只是跳操，其陽光的笑容、不停鼓勵觀眾堅持，以及偶爾穿插其中跟老婆王婉霏的「灑狗糧」，都成為看點之一。如今，他在抖音平台上的粉絲已達到6225萬，卻沒想到他當年也曾落魄過，每天走上好幾個小時去賣衣服，幸好「選美皇后老婆」王婉霏不離不棄，他才能堅持下來，達到今天的成就。

劉畊宏抖音漲粉速度極快。（圖／翻攝自劉畊宏抖音）

1997年劉畊宏與吳宗憲、小馬、小鐘三人組成了樂團「咻比嘟嘩」，當時的他就對「環球小姐」王婉霏一見鍾情，當下就有預感，「這是我未來老婆」，而後花了好長一段時間才終於擄獲美人芳心，於2000年正式交往。然而沒過多久，樂團就解散了，劉畊宏決定要到溫哥華繼續進修，雖然兩人分隔兩地，但劉更堅定要娶她回家的想法；2004年，王婉霏到溫哥華探望他，那年還下著大雪，劉畊宏一個衝動下就和她求婚了，王婉霏答應了，卻在4年後才正式結婚。

回國以後，她們在大連做生意，結果投資失敗，虧了不少錢，而後又轉向服裝市場，但即使有周杰倫、蔡依林等巨星幫他們代言，公司仍然經營不善倒閉了，劉畊宏憶起當年，「最窮的時候，我連拿出一塊錢坐公車都捨不得，每天只好走幾個小時的路去賣衣服」，在如此艱苦的生活條件下，王婉霏卻讓他回台北繼續完成出唱片的夢想，她願意做劉畊宏的後盾，一個人在大連繼續賺錢，於是劉回到台北的小租房寫歌，在2006年出了第一張個人專輯《彩虹天堂》，火遍大街小巷，可是這時候唱片公司告訴他，結婚的話宣傳費要減半，一個偶像怎麼可以結婚呢？「果然第二張專輯根本沒有人幫我宣傳」，劉苦笑道，但在他心裡沒有什麼比王婉霏重要，他們終於在2007年結婚，雖然生活不富裕卻很滿足。

劉畊宏與王婉霏相愛相守了23年，情比金堅。（圖／劉畊宏臉書）

然而結婚沒多久，王婉霏就被檢查出有子宮肌瘤，可能無法生育，對他們來說簡直是晴天霹靂，在兩年的努力下終於懷了第一個孩子劉宇恩，寓意「宇宙的恩賜」，而後又生了女兒劉宇芙和劉宇姍，對於這幾個得來不易的孩子，劉畊宏心中滿是感動和疼惜，曾經是浪子的他，如今也是《爸爸去哪兒》中溫柔的老爸，「我們終於是一個完整的五口之家」。

如今劉畊宏突然爆漲的人氣，對他人來說或許是好運氣，但對他來說是多年努力終於被人看見，他和王婉霏的勵志故事也感動了無數人，不少人紛紛自稱是「劉畊宏女孩」，劉耕宏帶來的健身風氣亦對當今社會帶來正向的影響。