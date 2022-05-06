中國駐美國大使館網站6日消息，秦剛大使美東時間4日會見美國會參院民主黨團督導、伊利諾州選出聯邦參議員德賓，就中美關係、烏克蘭危機、台灣問題等交換意見。秦剛重申一個中國原則；呼籲俄烏停火止戰，努力勸和促談；強調中美是兩個重要大國，雙方應在相互尊重、和平共處、避免對抗的基礎上，共同努力推動兩國關係重回正軌。

秦剛就烏克蘭危機闡述中方立場，強調指出愛好和平、反對戰爭是中國的文化傳統和外交理念。中方堅定主張尊重和保障包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整，一直在呼籲停火止戰，並努力勸和促談。中方還積極向烏克蘭提供人道主義援助。同時，中方主張包括俄羅斯在內的任何國家的合理安全關切都應得到尊重。

中方呼籲有關各方共同踐行習近平提出的全球安全倡議，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尋找危機後歐洲和世界長治久安的根本出路。

秦剛闡述了中方在台灣問題上的立場，強調世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同其他國家發展雙邊關係的政治基礎。

秦剛應詢指出，近期中國同立陶宛關係遭遇挫折，完全是由於立方在涉台問題上背棄其在兩國建交公報中所做政治承諾，公然違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政。對此，中方不得不作出必要回應。