今年母親節面對疫情爆發，想避免群聚採購禮物，foodpanda的pandamart 熊貓超市今年正好化身為傳情小天使，從孝心大餐、人氣蛋糕、保健食品，到最能聊表「馨」意的康乃馨花束，通通都能由foodpanda送到家，更首度攜手金馬獎連續 4 年指定蛋糕品牌，被喻為乳酪蛋糕第一品牌的「起士公爵」，推出獨家聯名「 foodpanda | 起士公爵 醇愛重乳酪蛋糕」，即日起在pandamart熊貓超市開賣。

foodpanda首度攜手金馬獎連續 4 年指定蛋糕品牌，被喻為乳酪蛋糕第一品牌的「起士公爵」，推出獨家聯名「 foodpanda | 起士公爵 醇愛重乳酪蛋糕」，即日起在pandamart熊貓超市開賣。（foodpanda提供）

pandamart 熊貓超市亦上架有母親之花之稱的經典康乃馨鮮花花束，即使無法親自為媽媽慶祝，也能透過 foodpanda 獻上「馨」意。（foodpanda提供）

另外foodpanda更攜手屈臣氏、康是美等多家精選商店，祭出多款高達5折的商品優惠，一系列保養、保健品像AHC超能玻尿酸保濕肌亮精華、TUNEMAKERS 原液保濕乳霜、DR.WU超逆齡多肽抗皺安瓶等都能一鍵到府，5月15日前於foodpanda美食專區單筆訂單滿549元，輸入優惠碼「她有超能力」即現折100元，每人限用2次。