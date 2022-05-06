秘書室主任蔡季芳已過花甲之年，老當益壯忙裡忙外，並訓練一支女團。(警方提供)

母親節將屆，由於疫情嚴峻，許多單位今年不舉辦活動慶祝。台中市豐原警分局女性同仁雖不多，但內部10個組、室、隊、中心，女性主管即占有4位，居15個分局之冠。其中，已過花甲之年的秘書室主任訓練一支女團，個個都是50歲以上的女警，每年暑期青春專案和反毒及犯罪宣導活動，都有她們賣力舞出的身影，充分展現熱情活力。

因疫情嚴峻，為遵守防疫規定，豐原警分局過了一個別具意義的母親節，雖然沒有慶祝活動，但這些女警媽媽們並不需要儀式感，反而利用清靜的日子做更多想要做的事。

警察工作本較屬陽剛性質，豐原分局女性同仁雖不多，但內部10個組、室、隊、中心，女性主管即占有4位，居15個分局之冠。行政組長陳孟君業務繁重，兩年多來忙著防疫重責，又扛著興建社口、豐原派出所重建大任，百忙中還攻讀博士學位，今年4月更考上警正班，毅力驚人令人佩服。

秘書室主任蔡季芳已過花甲之年，仍老當益壯忙裡忙外，並訓練一支女團，每位都是50歲以上的女警，每年的暑期青春專案和反毒及犯罪宣導活動，都有她們賣力舞出的身影；人事主任黃素錦案牘勞形每晚8點以後才會打烊回家。會計主任 陳麗寬眼睛時時盯著螞蟻般的數字看，螞蟻都變飛蚊了。

除了以上4位女性同仁外，分局長劉安杰對其他女警媽媽在工作上的努力與表現也非常感佩，對她們在家中的奉獻更是感動，因為她們是家庭的支柱，家事沒有一樣享有豁免權。

劉安杰感性的說，在這兩性平權的時代，女性已能負起男性的工作，而男性亦需要學會承擔母親的責任 ，所以利用這個節日向全天下偉大的母親致最高的敬意！