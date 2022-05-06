最高法院大法庭日前針對累犯的裁定，引發基層法官與檢察團體「劍青檢改」砲轟，就連知名的法律學者林鈺雄都忍不住在媒體上撰文，批評「累犯之亂」，堪稱是我國大法庭新制施行以來最「走鐘」的裁定，其爭議從逾越權限、破壞權力分立、扭曲大法庭新制，甚至違背法官倫理及司法行政指導審判問題。

林鈺雄指出，基層與劍青檢改對這次最高法院大法庭的累犯裁定（110年度台上大字第5660號裁定）最不滿的事項，是裁定主文僅表示檢察官應就累犯主張並負實質舉證責任，但理由卻「加碼」表示：不准使用被告「前科表」作為認定累犯之依據；在被各界質疑後，最高法院又發布新聞稿，「再加碼」指出：檢察官不得聲請法院函查累犯前科證據，若聲請則法院應予駁回。

他認為，依照大法庭新制及《法院組織法》第51-1條以下的明文規定，僅該裁定檢察官應就累犯主張並負實質舉證責任的法律見解，對提案庭有拘束效力。至於最高法院「加碼」說明，「前科表」不得作為認定累犯依據；以及回應劍青檢改「再加碼」說明，不准檢察官聲請函查，否則一律駁回，皆無任何拘束效力。

他認為，「累犯之亂」基層院檢切勿盲從，否則大法庭反而將被誤解、濫用權力成一個顛覆審判獨立的制度。一個簡簡單單法律提案，怎麼會鬧出這麼大的「累犯之亂」，這才是更該思考的司法大環境問題。