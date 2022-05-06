日盛證券6日表示，為聽語障客戶打造無差別的友善金融環境，自5月9日起在全台43家分公司同步開辦手語翻譯服務，為聽語障客戶打破無聲圍籬，於溝通協調時可得到即時翻譯協助，保障客戶權益，建立無障礙溝通環境，促進聽語障者社會參與，提供更便利且友善的服務。

日盛證券表示，聽語障朋友在觸及金融服務時，經常會遭遇諸多限制及溝通不良的障礙，日盛證券特別與台灣手語翻譯協會合作，引進專業手語翻譯服務，讓聽語障客戶於分公司臨櫃辦理各項業務時，能即時透過視訊設備，由專業手語翻譯員同步進行線上翻譯；也可事前預約專業手語翻譯員到分公司為聽語障朋友進行翻譯，精準傳遞資訊，讓聽語障客戶享受平等的金融服務權利。

日盛證券秉持「成為客戶最信任的理財夥伴」為精神，以「誠信、創新、服務」的經營理念，始終堅持在深耕金融核心本業的基礎上，並傾聽客戶聲音，公平對待每一位客戶、珍惜客戶的信賴與託付，提供有溫度的優質服務，以實踐普惠金融的目標與善盡企業社會之責任。