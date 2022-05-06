「躺平族」近年來在中國社會掀起巨大討論浪潮。「躺平族」如何定義，人數多寡甚至是否存在或許見仁見智，但「躺平」心理與時代氛圍，卻很少被正視，華東師範大學特聘教授許紀霖認為，躺平族反映的是一種大時代裡的小時代心態，是一種「錯位」的心態，是一種防禦性思考，甚至只是「身躺心不平」；當今中國是一個萬花筒，每個人身處大時代，卻又不得不以小時代的方式活著。

許紀霖接受大陸《社會創新家》雜誌專訪時指出，上世紀90年代一直到前幾年，算是一個小時代。中國經濟高速發展，人們悶聲大發財，更關心個人的命運，關心個人如何向上流動。而近幾年，自中美貿易戰以來，整個世界，特別是中國，進入一個高度不確定的階段，迫使民眾重新回到一個大時代。

他直言，在這個大時代，很多人陷入迷茫，不知道未來會怎麼樣。過去對國家命運、個人命運的確定感，對只要努力學習、工作、賺錢就會變好的篤定全然消失。如今，各個階層都有一種迷茫感。

許紀霖認為，大學生或身處職場的白領雖然身臨大時代，但還是還秉持一種小時代的心態，導致一種錯位。這些年局勢變化使得人們有種強烈的不安全感，安全感變成一個首要的憂慮。過去幾年，因為有某種確定性，很多人願意創業，冒風險，探索自己人生的高點在哪裡。如今，大家不是往上探究人生的高點，而是選擇確保人生的底線，所以大多年輕人想找一個公務員或事業編。

許紀霖稱，這是一種防禦性的思考，過的不是一種積極的人生，而是防禦性的人生。在一個不確定的時代，「苟全性命於亂世」，大家做這種防禦性選擇，對個人而言都是理性的。真正要反思的是：每個個人都做出了對自己而言最理性的選擇，結果卻是社會上不再有人願意去創業、創新、冒風險。為什麼每個個人的理性選擇，最終加起來卻形成一個整體的不理性？

許紀霖認為，面對這種心態，最好的做法是設身處地，從具體的空間中理解對方做出的選擇，要以「他者」的心情、將他者置於他獨特的環境下，去想像什麼是更好的選擇。不必自以為是，以自我代替「他者」，強人所難。

他還說，最近躺平成為了一個非常流行的詞和人生姿態。許多躺平者，其實是「身躺心不平」，內心充滿怨恨，仇富、仇精英。仇恨這兩類對象，是不用付代價的，甚至受到鼓勵。任何時代都需要精英，精英總是有特權的，被仇恨，不在於精英享受特權，而是他們在享受特權的同時，沒有擔當公共責任，為社會提供公共產品。