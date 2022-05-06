PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

本土疫情大爆炸，昨日（5）突破單日3萬例，民眾卻連快篩試劑都買不到。PTT網友列出時間軸，指出這2年的「超前部署」內容包括：沒口罩要大家「蒸口罩」、實名制浪費錢、缺疫苗到處等人家捐、隔離政策數字不斷改、幾倍券大撒幣、快篩排隊買不到、記者會只剩報數功能還不準時，讓他感嘆「台灣防疫到底多好笑？」此文獲熱烈迴響，大批網友也直呼可笑。

網友在PTT論壇發表《台灣防疫到底多好笑？》一文，內文指出，現在本土大爆炸，2年的「超前部屬」，合計都部屬了以下：

1、 沒口罩：我OK你先領、蒸口罩；

2、 QR CODE：花了2年掃的竟然是個沒用的東西，還花一堆納稅錢；

3、疫苗：整天只會謝謝別人，還要民間企業來買；

4、隔離政策：7+7、10+4、3+4，搞到大家都不知現在幾加幾了；

5、確認人數：北部市？某知名企業？公布確診整天遮遮掩掩，到現在爆發才標示清楚；

6、大撒幣：三倍、五倍，今年不知會不會十倍？

7、快篩：排隊還買不到，還引發弊案爭議；

8、記者會：報數但不準時，之前還當網紅在拍賣東西，讓人好笑。

發文網友直言，台灣防疫一路走來，都是靠前線醫護人員、民眾的自律擋下，實在不知道台灣防疫到底在幹嘛？永遠慢半拍，自傲不聽別人意見，也不參考鄰國相關狀況，整天搞大內宣就好了。更呼籲，若真的不行就要換人做，否則這樣搞下去台灣真的會完蛋，今天會造成這結果，就是民眾已經撐不住了，「克拉克（英語「時鐘」clock音譯，暗指衛福部部長陳時中）不要鬧了好嗎？」

此文迴響熱烈，網友紛紛留言：「搞笑界的王者」、「我快笑死了」、「真的笑死」、「世界怎跟得上」、「看好了世界」、「塔綠班：不然你要投國民黨？」「你忘了還有一個：校正回歸」、「我們的衛福部啊！非常愛滾動」、「缺口罩、缺疫苗、缺快篩，就是不缺錢」、「早就該換人，沒水準又傲慢」。